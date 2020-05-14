台南市警察局第三分局警員本月7日逮到一名通緝犯，沒想到竟是自己以前的同事！遭逮捕的47歲康姓男子，不僅和暴力討債集團份子大搞婚外情，還為了偷吃而擅改勤務表，甚至騙財騙色、開車撞死人，康男光是在司法院的審判裁判書就高達38筆，知法犯法，相當可惡！

據《ETtoday》報導，康男曾在台南市第一分局服務，但他不顧已婚身分，竟和討債集團中一名鄭姓女子交往、共同經營地下錢莊，甚至為了要翹班幽會而偷偷篡改勤務表。之後康男被調到麻豆分局拔林派出所，還被解除配槍。

報導指出，當時有安南區的民眾遭到暴力討債，不僅工廠被砸，值錢物品也被強硬搬走；台南市刑大調查時，發現帶頭討債的竟是康男和鄭女，甚至還當場逮捕康男、鄭女和其他6名嫌犯。

（圖／爆料公社）

有網友在臉書社團「爆料公社」爆出康男騙財騙色、假離婚，甚至專挑單親媽媽下手。除此之外，康男還涉嫌因超速導致車禍，不僅撞死人還不和解，遭判9個月有期徒刑卻又不肯出面，導致最後淪為嫌疑犯，只能過著躲躲藏藏的逃亡生涯。台南市警三分局和順所警員陳宏輝、王存華本月7日晚上6時許，循線在台南市北區逮到康男，親手將「前同事」上銬移送法辦。

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(中時電子報)