因禍得福！國立台灣師範大學之前因為有2名學生確診新冠肺炎導致全校必須停止實體課程，4月6日至24日3周採全校遠距教學，反而加快台師大數位教學腳步，校內高達9成學生認同遠距教學效果，且有9成5學生表示線上課程讓他們學習更認真。

台師大教務長陳昭珍表示，確實許多老師過去最擔心面對鏡頭、設計數位教材，不過此次不得已硬著頭皮投入後，多數老師發現同步遠距教學並不難。

陳昭珍說，調查全校3000多門課程發現，校內教師採同步（視訊直播）、非同步（預錄課程）、同步加上非同步等3種模式約各占1／3，多數都有線上點名，或透過即時問答檢視學生有無專心聽課。她認為，實體課程好處在於「看得到學生的臉」，授課較安心；但視訊課程的好處是時間、進度更精準，學生免去交通時間，彈性更大。

東亞系副教授鄭怡庭的通識課《文學、電影中的情感經驗》，在遠距教學時也請學生邀請父母、家人、男女朋友一起入鏡，暢談與「情感教育」有關的「大亨小傳」、「斷背山」等文學作品與電影，有同學留言指出「經歷一場文學饗宴」。

台師大表演藝術研究所第15屆學期製作《艾克森有限公司》則在5月上旬首演，過程一波三折，甚至必須「線上排練」。該所副教授梁志民表示，幸好同學們都非常機警、自律，把握每次線上討論時間對詞、修劇本，負責編舞的同學甚至製作簡易的教學影片，讓同學自行練習；之後回到實體排練時，大家都能「無縫接軌」。難得的線上排練經歷，也成了劇組最寶貴的收穫。

有少數台師大老師對遠距教學陌生仍感到焦慮，但也表示「回頭想想，其實還算有趣！」還有老師認為，遠距教學帶來與以往不同的學習成果，因為先看影片再同步討論，給學生思考的時間；有老師說：「讀習慣古代文史的人不一定會思考到的問題，但學生們卻想到了而且提出令人驚豔的問題」。更有老師利用遠距教學的優勢，邀請遠在義大利的音樂大師上線跟同學對談。

有助教表示：「視訊教學讓師生距離『更近』，不僅老師能更了解每個學生，學生也能看見彼此不同的觀點！」這些現象恰好符合「學生是教室的主人」、「把教室還給學生」的論點，助教們也藉著這次機會學到了多種視訊平台，這都是實體課程不能體驗的。

(旺報 )