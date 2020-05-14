說到戰爭在人們心中的印象，一定是血流成河、死傷無數，讓無數的人民流離失所；不過，在戰爭當中，偶爾還是會發生一些有趣的事，比如說曾經有一隻棕熊參與了二戰，傳為佳話。

提到這隻熊，牠的名字叫佛伊泰克，1942年的時候，牠獨自野在外流浪，被伊朗的一名男孩捕獲，這個男孩家裡的條件也十分艱苦，無法飼養，便把棕熊賣給了駐紮在當地的波蘭部隊，而這隻熊被發配到了砲兵運送隊；在隊伍中，牠不僅學會了抽菸喝酒，還會和軍人摔角，甚至還參加的軍隊，上戰場支援。

說到佛伊泰克的成長經歷，剛到軍營的時候，牠還未滿1歲，身上毛茸茸的，外表更是憨態可掬，讓士兵們非常喜愛，經常搶著餵牠牛奶、水果和蜂蜜，有時候牠還會喝酒，之後，酒竟然變成了牠最喜歡的飲料；牠看到士兵們吸煙，之後士兵給它點了一支煙，沒想到牠又成了個癮君子。

時至1944年，波蘭第2兵團要前往意大利，可是在登船時，這隻熊沒有辦法上船，當時的軍官認為佛伊泰克會帶來很多麻煩，沒想到士兵們提出了大膽的想法，就是讓牠參軍，然後士兵們拿出軍銜給佛伊泰克戴上，並且授予它二等兵軍銜，甚至還有工資和服役號碼，順利的進入到了軍隊。

參軍之後的佛伊泰克已經是成年的公熊了，牠也在戰場上也派上了用場，士兵們教會了它搬運裝滿砲彈的迫擊砲彈，牠的力氣非常大，抵得上2個男人，當時在戰場上，它扛著彈藥箱子送到了很多士兵都很難到達的地方，為前線提供了很大幫助。

戰爭結束後，佛伊泰克跟隨著士兵分配到了蘇格蘭地區，1947年，軍隊進行改編，很多士兵回國，當時大家雖然不捨，但是無奈之下不得不告別；再後來，佛伊泰克被分配到了動物園裡，有很多的旅客聽聞他的事蹟慕名而來，為牠送上香煙啤酒。

直到1963年，可愛的佛伊泰克在22歲離世。牠是唯一一隻參戰的熊，也是唯一一隻被授予軍銜的熊。

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(旺報 )