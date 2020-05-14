酒店舞廳是否解禁，引發台北市長柯文哲與衛福部長陳時中互踢皮球，柯說，中央說的社交距離、戴口罩、隔板、梅花座的標準根本不合理，不切實際。北市議員秦慧珠追問，可以直接宣布什麼時候解禁嗎？還是下周起舞女要戴口罩跳舞？柯直言「我不會做這種白癡決定。」

柯說，他本來要在18日那波開放第一批場館解禁，他也有發函給中央說酒店舞廳的標準根本不可能實行，要先解也先解校園，再談酒店。北市副市長黃珊珊補充，陳時中又說地方政府要監督酒店舞廳，她也想知道怎監督。

秦慧珠說「現在要不要逆時中開放解禁？」柯說「我是順時中開放。」對於中央下令關閉八大行業後，是否解封就推給地方，柯說，這是政治上「道德歧視」，要關時他就不贊成，因關了後就很難開，且納4個標準很切實際，去酒廊戴什麼口罩？秦追問「下周起舞女要不要戴口罩跳舞？」柯說「我不會做這種白癡決定」。

至於文化局是否要順時中，6、7月開放藝文團體使用藝文場館？柯說，不是北市的場館就沒辦法決定，要中央決定，文化局長蔡宗雄說「照中央標準」。

(中時 )