隨著大陸對新基建政策支持力度不斷加大，地方版新基建相關政策路線圖日趨清晰。近半月來，包括江蘇、上海、天津以及廣州、昆明等多地連出新政，圍繞5G、AI、工業互聯網等重點領域，投資規劃一批千億（人民幣，下同）、兆級新基建項目，並謀畫千億級產業集群，而浙江、成都等地正在醞釀新基建專項規畫和投資指導意見。業界預計，到2025年，大陸5G、工業互聯網等新基建領域的投資將達10兆元，帶動相關投資累計可能超過17兆元。

《經濟參考報》報導，5月以來，大陸地方新政頻發，其中加大新基建項目的投資與落地力度依然是重頭戲。廣州11日新簽約16個數位新基建項目，總投資額566億元，覆蓋領域包括AI、大數據、數位產業等；上海7日發布的新基建方案提出，未來三年將實施48個重大項目和工程包，預計總投資約2700億元；昆明日前也明確將在5G、AI、工業互聯網及物聯網、「智慧＋」等領域打造新型基礎設施，重點項目394個，今年計畫完成投資589.84億元。

根據賽迪智庫近期發布的《新基建發展白皮書》，預計到2025年，5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、AI、工業互聯網等七大領域新基建直接投資將達10兆元，帶動投資累積可能逾17兆元。

值得注意的是，隨著新基建項目的落地，一批千億級的新基建產業集群有待崛起。例如，廣州將開展AI場景構建行動與工業互聯網融合創新行動，打造智慧網聯汽車、智慧機器人等8個重點產業集群，實現AI產業規模超過1200億元；重慶近日也表示，到2022年形成千億級5G產業集群。

(旺報 )