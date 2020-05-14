英雄出少年！因為新冠肺炎(COVID-19)居家防疫，你都在做什麼？追劇、吃零食、看電視嗎？日本有一位小學生把握居家防疫期間，透過網路自學，居然超水準的重現了知名動畫《鬼滅之刃》的經典場景，讓爸爸忍不住在 Twitter 上驕傲分享。也令人不禁讚嘆這位小學生真是「太狂啦！」

綜觀世界，日本絕對算是個其中一個擁有獨特文化的國家，崇尚「職人精神」；而二次元動漫的蓬勃發展，某個角度上也算是職人精神的一環。在當今世代，由於網路的普及，學習知識不再像過去一樣受限，只要能上網就能輕鬆學習到大量知識，自學也有機會成為達人！下面這一位日本小學生就是一例。Twitter 網友 DecoponMAGI (@XenoXss) 自信的分享，他就讀小學的兒子在居家防疫的期間，居然透過 YouTube 自學 Blender 動畫軟體，成功重現了當前火紅動漫《鬼滅之刃》經典場景─無限城。爸爸還很開心的分享了兒子的作品，13 日推文至今讓超過 10 萬網友轉發，超過 42 萬網友按讚，讚嘆這位小學生的超狂作品！

透過這位爸爸的分享，可以看見他兒子幾乎建構了寬廣的無限城場景，當中的 3D 建模不僅表現優秀，光影氛圍也渲染得很不錯！相當完美的重現了動漫場景。

Blender 是一款開放的 3D 動畫繪圖軟體，YouTube 當中有不少專業人士都在其中分享教學與使用心得。同樣是開放資源的 YouTube，因此成為這位小學生上網自學的管道，上述作品的曝光，可說是讓 YouTube 還有 Blender 都於有榮焉啊。也不難看見到底《鬼滅之刃》這齣由漫畫改編的作品有多紅了！竟能驅動小學生創作如此困難的大作。

由於太受歡迎，目前連載《鬼滅之刃》漫畫的《週刊少年Jump》在先前曾經公告，未來將會推出兩款《鬼滅之刃》遊戲，分別是手機遊戲《鬼滅之刃：血風劍戟 Royale》，以及 PS4 版本的《鬼滅之刃：火之神血風譚》。其中手機版本預計在 2020 年推出，PS4 版本則預計在 2021 年推出。喜愛《鬼滅之刃》的朋友不能錯過！

(科技)