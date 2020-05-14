澳洲政府公布最新4月份失業報告，就業數減少了破紀錄的59.4萬人，總就業數為1241萬人，失業率達6.2%，比部分分析師預測的8.2%較好。澳洲今年3月失業率為5.2%。

澳洲總理隨後表示，澳洲民眾必須有擁抱最壞消息的準備，失業率已達五年來新高。

(時報資訊)