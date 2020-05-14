《國際經濟》澳洲4月失業率飆至6.2％ 11:252020/05/14 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲政府公布最新4月份失業報告，就業數減少了破紀錄的59.4萬人，總就業數為1241萬人，失業率達6.2%，比部分分析師預測的8.2%較好。澳洲今年3月失業率為5.2%。 澳洲總理隨後表示，澳洲民眾必須有擁抱最壞消息的準備，失業率已達五年來新高。 (時報資訊) #澳洲 #失業率 #就業數 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國四面楚歌 04:102020/05/10 專題周報 《國際經濟》對抗疫情衝擊 日本擬制定第二份追加預算案 10:342020/05/11 財經 澳媒：大陸擬對澳洲實施「高額關稅報復」 10:582020/05/11 兩岸 1分鐘看世界》美失業率恐達25％ 英女王無限期停止公開活動 11:492020/05/11 國際 《國際經濟》美IT五大巨頭總市值超越日本東證一部 14:152020/05/11 財經 《國際經濟》大摩：新冠疫情將預示通膨爆發 14:492020/05/11 財經 美財長預告 實際失業率恐達25％ 04:102020/05/12 國際大事 《國際經濟》蘋果擬將中國5分之1產能移往印度 13:582020/05/12 財經 《國際經濟》豐田最新財測 本年度獲利將大減80％ 14:322020/05/12 財經 《國際經濟》南韓4月就業數 逾20年來最大跌幅 08:522020/05/13 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股崩跌警報響？專家反揭進場訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。