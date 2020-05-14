李來希惹議 侯友宜：別在被害者傷口撒鹽 11:532020/05/14 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李來希發言惹議，侯友宜表示，別在被害者傷口撒鹽。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國公務人員協會榮譽理事長李來希批時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，引發全民撻伐，新北市長侯友宜14日表示，任何政治活動都不可建立在被害人傷痛上，用言語讓被害者二度傷害等於在傷口上灑鹽，非常不應該，應該給予譴責。 至於國民黨中央考慮開除李來希黨籍，侯友宜表示，尊重黨中央作為，他都支持。 (中時 ) #侯友宜 #李來希 #傷口 #黨中央 #被害者 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困之亂柯P喊「新北逆時中」侯友宜回應了 11:132020/05/10 政治 公所人員曝心聲：佩服侯友宜膽識 拜託這些人別來亂 11:342020/05/10 政治 紓困地方自己審 侯友宜：救難金最快11日發送 11:442020/05/10 政治 第一階段第二梯次 侯友宜解封銀髮族據點 13:122020/05/10 政治 侯友宜陪101歲阿嬤歡度母親節 18:002020/05/10 生活 侯友宜陪101歲嬤 歡度母親節 04:102020/05/11 地方新聞 原因出在這！陳學聖驚：民進黨已急著對侯友宜出手 09:092020/05/11 政治 國民黨兩波罷韓民調出爐 黨中央提8字對策因應 10:412020/05/13 政治 國民黨擬開除李來希黨籍？本人回應曝光！ 17:042020/05/13 政治 王世堅：壓垮罷韓案最後一根稻草是他 23:582020/05/13 政治 政治熱門新聞 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 李來希扭轉罷韓？陳揮文斷言結局是... - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 蔡政府最新民調 王浩宇看完吐一句話...網傻眼 - 政治 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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