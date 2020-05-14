全國公務人員協會榮譽理事長李來希批時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，引發全民撻伐，新北市長侯友宜14日表示，任何政治活動都不可建立在被害人傷痛上，用言語讓被害者二度傷害等於在傷口上灑鹽，非常不應該，應該給予譴責。

至於國民黨中央考慮開除李來希黨籍，侯友宜表示，尊重黨中央作為，他都支持。

(中時 )