香港荃灣14日又出現源頭不明的本土新冠肺炎確診病例，港府抗疫督導委員會專家顧問中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港昨日新增兩例源頭不明的確診個案，確診病例的密集接觸者已進行強制隔離，不太擔心會有社區疫情爆發，此次應為單一個案，原定的27日復課復學可照常進行；但他補充，如果再出現本土感染個案，就可能要重新評估。

許樹昌在電台節目指相信是次個案的源頭可能是由於外地回港人士經過14天檢疫後，仍帶有病毒，然後才將病毒帶入社區，不過他亦認為再延長檢疫期會造成不必要的麻煩。

他建議港府應針對所有返港人士提供兩個深喉唾液樣本瓶，並增加社區檢測次數，如果市民不斷出現病徵就應去做檢測，以便找出帶有病毒及輕微病徵的患者。相信只要港府增加資源，檢測數量可以上升到每日7500個。

許樹昌認為，由於新冠病毒傳染力強，患者即使隔離檢疫14日後，仍可能帶少許病毒，要維持28日無本土個案十分困難。香港仍會出現零星本土病例，但不至雖引發社區大爆發。

(中時 )