玉晶光(3406)第1季稅後盈餘為5.11億元，年增99.1倍，為歷年同期新高，單季每股盈餘為4.59元，由於蘋果iPhone SE 2上市銷售，如果客戶拉貨正常，玉晶光第2季營運有機會比第1季好，美系外資持續力挺玉晶光，推升玉晶光盤中股價逆勢走高。

玉晶光第1季合併營收為26.97億元，年成長1.42倍，營業毛利為11.76億元，年成長2.02倍，單季合併毛利率為43.62%，年增8.57個百分點，稅後盈餘為5.11億元，年增99.1倍，為歷年同期新高，單季每股盈餘為4.59元。

受到智慧型手機市場需求急凍影響，玉晶光4月合併營收9.4億元，較3月減少7.57%，較去年同月則增加76.35%；累計前4月合併營收為36.33億元，較去年同期增加120.77%。

蘋果iPhone SE 2上市後銷售狀況不錯，成為玉晶光第2季業績成長支柱，玉晶光表示，如果客戶拉貨正常，第2季有機會比第1季好。

美系外資在玉晶光第1季季報公告後發布最新報告指出，玉晶光第1季在新冠肺炎(COVID19)疫情下業績好於預期，證明公司生產效率和良率提高，我們維持玉晶光第2季銷售預估30億元，較上季增加11%，較去年同期增加43%，考慮現有產品的毛利率穩定，我們將第2季毛利率從39%上調至42%，略低於第1季43.6%。

美系外資重申玉晶光有望為iPhone 12提供7P和ToF鏡頭，預估下半年公司可以拿到20%的7P和50%的ToF鏡頭，考量今年第1季業績優於預期，且第2季毛利率可望更高，將今年每股盈餘提升9%至29.7元，維持「加碼」評等，目標價650元。

(時報資訊)