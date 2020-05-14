賴弘國日前在IG寫下「分手千字文」，正式宣布與阿嬌離婚，結束僅14個月的短命婚姻，並透露兩人會離婚主要是女方「不愛他了」，對此知名音樂人許常德則坦言賴弘國此舉動「實在是找死」。

許常德評論賴弘國婚姻（影片／新聞挖挖哇）

許常德表示賴弘國算是半公眾人物，因此發任何文都形同律師函，在PO出去之前務必要先給專業人士檢查，看是否有不利自己部份，畢竟內容不是只給親朋好友看，而是公開宣示得受到「全民檢視」，此外看到賴弘國離婚沒多久，就PO文昭告天下，直言此舉動「實在是找死」，畢竟心情尚未沉澱之下，許多字眼絕對是帶有個人情緒，此外男方透露離婚導火線是女方不愛他了，這句話無疑是露出馬腳，在外界看來只會覺得在「抱怨對方」，不禁感嘆：「為何覺得對方一定要愛他」，更大膽預測賴弘國未來下場會很慘。

此外許常德也規勸賴弘國，若想要此事件趕緊落幕，建議他不要在網上發任何文字、在媒體面前不要有突兀演出、不要暗藏報復，畢竟只有真心祝福才能離厄離苦。

(中時電子報)