安永（EY）會計師事務所執業會計師林志翔指出，台商首年申請適用資金專法金額恐怕只能達到財政部預估的低標1333億元。

林志翔認為，資金專法首年稅率8％，第二年10％，但如今第一年受疫情耽擱，台商回台腳步趨緩，第二年稅率較高，台商回台意願只會更低。

此外，當時立法背景未涵蓋到新冠肺炎情況，林志翔呼籲財政部應考慮鬆綁專法，引進更多資金活水進台灣。

林志翔主持上百場的台商研討會，他認為台商痛點多在四大面向：自由運用金額僅5％過低、專戶綁定五年時間太長、實質投資範圍受限、金融投資比例25％應放寬。

在研討會中，台商普遍反映得自由運用資金上限僅5％，額度過低，個人或企業如遭遇突發情況（例如新冠肺炎疫情），僅5％可支配資金可謂是杯水車薪，難以應付特殊情況。

林志翔建議，財政部可提高自由運用資金比例，讓個人及企業有更多資金可用於救急同時，也有助於增加國內投資與消費力道，助攻景氣回溫。

(工商 )