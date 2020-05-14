新冠肺炎重擊全球，疫情最嚴重的美國，迄今確診人數逾140萬、死亡人數超過8.3萬，日前卻傳出有商家藉機哄抬口罩價格，遭當地政府重罰，其中一間就是香港前影星葉玉卿老公所開設的「香港超級市場（Hong Kong Supermarket）」，因將一盒幾十美元的醫用口罩，以175美元高價出售，被罰近7萬美金（約2百萬台幣）。

疫情期間，「香港超級市場」老闆娘葉玉卿，戴著口罩的在店內忙進忙出。（圖／翻攝自東網）

紐約市長白思豪和消費者與工人保護部（DCWP）局長，上月8日向3家的企業連續開203張罰單，所有罰單金額合共101,500美元；位於曼哈頓中國城喜士打街157號的「香港超級市場」，所販售口罩、手套、消毒濕巾和洗手液等抗疫物資，因涉及139次價格欺詐，DCWP正在尋求最高69,500美元的罰款。

葉玉卿曾以《天台的月光》、《紅玫瑰白玫瑰》連續兩年入圍金馬獎最佳女主角獎，演技備受肯定。（圖／中國時報系）

其實早在紐約市3月1日首例新冠肺炎確診病例之前，「香港超級市場」就把原本售價幾十元一盒的醫用口罩，調漲為175美元，囤積居奇高價販售，讓消費者驚呼「這簡直和搶錢無異」，當時「香港超級市場」店員更表示因為口罩庫存短缺，當然價格變貴，有的人依然會選擇高價購買，「過幾天300元（美金）也買不到一盒了。」

53歲港星葉玉卿，1996年在美工作時認識華裔商人胡兆明，兩人於2年後結婚；由選美入行的葉玉卿，進入演藝圈後演歌雙棲，曾以《天台的月光》、《紅玫瑰白玫瑰》連續兩年入圍金馬獎最佳女主角獎，在事業高峰之際選擇婚姻退出娛樂圈，移居美國相夫教子，婚後育有一女二子，2012年曾短暫復出拍攝電影《我愛HK2013恭喜發財》。

而葉玉卿富商老公胡兆明，早年從食品批發和連鎖超市起家，事業版圖踏足銀行界、航空界、地產界，據傳身家超過300億。其中在美經營的連鎖超市「香港超級市場」，迄今已擁有13家分店，遍及美國東、西兩岸，除了是美國第二大華人超市品牌，也是紐約最大的華人超市集團。

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(中時電子報)