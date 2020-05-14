新冠肺炎疫情延燒全球，現在又有一間知名餐廳扛不住了！理財有道的女星藍心湄，驚傳她投資、經營近30年的KiKi老媽川菜館，12日在粉專公告復興旗艦店將於6月16日起，暫時停止營業。由於這家KiKi旗艦店，是藍心湄餐飲王國的代表作，當年順利挺過SARS、一例一休，卻沒能撐過今年的新冠肺炎，讓外界非常震驚，而藍心湄本人，目前對於餐廳歇業一事，尚未做出回應。

藍心湄一手打造的KiKi餐廳王國，旗艦店發出公告證實，只營業到6月16日。（圖／翻攝臉書）

藝人藍心湄經營的KiKi餐廳復興旗艦店，本月12日在臉書粉絲團，發出6月16日起，餐廳暫時停業的公告，雖然沒有明講原因，但已經引發外界議論，不少忠實粉絲留言感嘆：「這麼好吃的餐廳都無法撐下去啊，疫情真的影響甚大，加油！」

據了解，藍心湄投資、經營的kiki老媽川菜館，全盛時期共有10家店，一開始天母誠品店關店，是因為誠品整個收掉而結束營業，後來東區店和台中店陸續關門，是因為店租貴得離譜，乾脆收攤不做了。現在旗下最大的旗艦店，也將在下月中喊卡，外界推估應是受到疫情衝擊，而藍心湄本人今天將進棚錄「女人我最大」節目，外界也正在等待她的進一步說明。

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(中時電子報)