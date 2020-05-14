海巡署台東海巡隊21歲黃姓隊員，10日晚間在台東富岡漁港值勤時不慎墜海，送醫後仍宣告不治，黃員當天上午還打電話回家祝媽媽母親節快樂，更驕傲宣告自己「有薪水了，可以養家。」突如其來的噩耗讓黃母難以接受，立法委員葉毓蘭則在臉書貼出此事，希望他有機會入祀台南忠烈祠。

據了解，黃母工作受疫情影響，近日被放無薪假，家中還有幼年弟妹需要照顧，黃員在10日上午還致電回家，母子倆聊了許久，黃員則表示自己已出社會工作，「有薪水了，可以養家」，要母親寬心。

但10日晚間，黃員在台東富岡漁港執行守望艇勤務時不慎墜海，被搶救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，突如其來的噩耗也讓黃母難以接受，哭喊「那天是母親節耶」，葉毓蘭則立刻到黃家致意。

葉毓蘭事後在臉書貼文，提到黃母仍堅強地為兒子打理後事，希望黃員能夠走的很光榮，並表示海巡署將為他覆蓋國旗，也期盼他能有機會入祀台南市忠烈祠，更心疼黃員還來不及完成巡弋守護海疆的夢想，就這樣結束短暫的一生，希望他能安息，在天上繼續庇佑海巡弟兄。

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(中時電子報)