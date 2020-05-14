高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，國民黨主席江啟臣上午重申，選舉罷免是公民權利，韓國瑜、高市府與黨中央各自把分內工作最好，民眾不樂見社會對立，並強調黨中央絕對全力配合、全力力保韓國瑜。

國民黨近期成立因應罷韓小組，偕同政策會、黨團與韓市府密切聯繫，黨團也委請各委員會召委排定赴高雄視察市政行程，一同強化高雄市長韓國瑜所說的防疫市政優先原則。

江啟臣上午接受廣播專訪重申，選舉罷免是公民權利，但選舉罷免不同戰場，選舉至少有兩位候選人，罷免只有一個，對我們而言，包括對韓市長、高市府與黨中央，就是把份內工作做好，這也是目前最該做的。

江啟臣接著說，其次，過度的激化與社會對立，民眾並不期待也不樂見，更不鼓勵，黨中央絕對全力配合、全力力保韓市長、高市府，這就是我們的目標。

江啟臣也說，因應6月6日，韓國瑜心裡也有定見，但沒有明確跟黨中央說不要大家出來投票，韓再三強調市政與防疫優先，在520之後，韓國瑜一定會對外公開說明，屆時韓國瑜的發言內容，黨中央都尊重。

江啟臣透露，國民黨有針對罷韓施作民調，僅供內部參考使用，但與其花時間討論會不會被罷免，倒不如把事情做好。

(中時 )