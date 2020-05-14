民進黨高雄市議會總召韓賜村，日前駕車在高雄小港與人發生車禍，疑似被韓賜村撞的余姓鋼鐵廠員工因傷重，送醫後5天不治身亡。家屬上網爆料。今卻傳出其妻今早在喪宅墜樓，全身多處骨折，現仍搶救中。對此，韓賜村本人今早現身死者靈堂上香致意，「希望能夠獲得諒解」。

據悉，當時警方對肇事的韓賜村現場酒測，並無酒駕。被撞的余男，也並無酒精反應，肇責初判，疑似是韓賜村違規闖紅燈，但詳細原因仍待檢警進一步釐清。但韓賜村事後受訪強調，當時並非是紅燈，自己看到的燈號是黃燈，變換燈號僅幾秒，「真的是不小心」。

14日余姓死者太太驚傳墜樓，韓賜村受訪表示，他上午就到喪家向死者上香祭拜，家屬跟他提到余妻墜樓，他覺得相當遺憾，也正趕往醫院。

被問到是否可能辭職？韓賜村說，喪家現在成為鎂光燈的焦點，媒體又一再追問，對於家屬也不好，大家都在悲傷中，拜託先讓他處理家屬的事。

(中時電子報)