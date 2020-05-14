內閣總辭，蘇揆近日將持續閣員約詢，他在行政院會中表示，行政團隊是「最強團隊」，很多首長會繼續留下來。

行政院今天總辭，蘇揆在院會發表談話感謝閣員，他說，去年1月14日受蔡總統之邀擔任閣揆，今天也是14日，剛好滿1年4個月，已經是第487天；未來很多的首長會繼續留下來和團隊一起前進，有些首長因為生涯的規劃，可能要暫時離開團隊，但這一段期間，大家一起努力，各位必定留下深刻的記憶。

蘇揆也以座右銘期勉閣員，「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看，但要全力以赴」。他一路走來起起伏伏，很多的人生歷練，都充實了很多的人生內涵，他相信他走得比較多日子，可以給眾閣員參考，面對任何狀況，各位都歡喜面對；面對任何狀況，各位都有信心迎上前去；面對任何狀況，各位都肯定自己，都繼續為國家、為家庭、為自己留下很扎實的人生經驗。

蘇揆最後表示，他非常肯定各位閣員，真的是「最強的團隊」，這一段期間因為有各位，團隊做出成績，大家一定感覺到，在外界、人民群眾裡都是肯定我們，甚至於專欄作家、各方面的評論員都講，「這幾十年來，我們這一個階段的官員，走路有風、被人民肯定，我想各位都感受得到」，希望我們能夠繼續努力、為國家做事、繼續為自己留下最美好的成績。

(中時 )