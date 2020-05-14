世界衛生組織（WHO）第73屆世界衛生大會（WHA）訂於18日開議，外交部發言人歐江安今天表示，除了教廷因為是非世俗國家不參與提案，目前14個友邦都已經完成提案，今年可謂是「全壘打」的成績。

台灣從2017年起被排除在WHA之外，過去三年雖努力進洽友邦為我提案，但總是會少數友邦未參與行動，而未參與的友邦自然也被視為邦交是否穩固的訊號。

歐江安說，對於友邦都有提案支持台灣參與WHA，我方表達誠摯感謝友邦發出的正義之聲。

歐江安又說，WHO幹事長確實具有邀請觀察員出席WHA的裁量權，例如我國即曾於2009年至2016年連續八年期間應邀以觀察員身分出席WHA，並做出具體貢獻。我們期待WHO譚德塞能展現其身為全球醫衛領袖的風範與擔當，作出符合其醫衛專業以及國際社會期待的正確決定。

外交部歐洲司司長姜森也表示，歐洲議會102位跨黨團議員及4位德國國會議員計106位歐洲政要13日聯署一封致歐盟會員國衛生部長的公開信，籲請支持我國衛福部長陳時中以觀察員身分受邀出席WHA視訊會議，並要求ＷHO落實讓台灣務實參與所有WHO會議、機制及活動。

姜森指出，這是繼4月歐洲議會67位跨黨團議員及22位以綠黨黨團為主議員先後致函歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell，呼籲歐盟支持台灣參與WHO後，歐洲議會再次以具體行動展現對台灣參與WHO的強力支持。

(中時 )