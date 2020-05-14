大陸戲劇女神趙麗穎2018年宣布閃嫁「蘭陵王」馮紹峰，小倆口並在去年3月喜迎兒子，夫妻對婚姻日常相當低調，但卻屢遭網唱衰還「被離婚」，而趙麗穎、馮紹峰日前繼被拍到牽手散步後，今天則被網曝光趙麗穎探班馮紹峰，夫妻倆恩愛得很低調。

馮紹峰近期人在廈門忙拍戲，老婆趙麗穎不忘愛相隨，到廈門探班老公，小倆口日前才被網直擊在街頭牽手散步，今則再被微博博主曬出趙麗穎探班馮紹峰照，只見趙麗穎低調戴漁夫帽現身，抓緊馮紹峰拍戲空檔相聚，隨後便低調離開。

趙麗穎低調探班馮紹峰，也讓外界見識到小倆口愛得低調又甜蜜，而粉絲看了則是為偶像抱不平，怒斥偷拍行為「剛醒的我就吃狗糧，不過還是多關注作品吧！」、「別拍了，留點私人空間吧」、「夫妻互相探班不正常嗎」。

其實馮紹峰、趙麗穎2018年閃婚後就屢被唱衰，甚至「被離婚」，氣得馮紹峰硬起來喊告，而這回馮紹峰和趙麗穎先後被直擊牽手和探班，也讓外界見識到小倆口婚後仍像情侶一樣甜蜜蜜。

(中時電子報)