台北市基隆河面又出現浮屍，已經是本周以來第五具，連警消都感覺不可思議而毛骨悚然。上午8點多有民眾前往民權橋大佳河濱公園運動，6號水門附近河邊時，見到一具屍體在水面上漂動，警消利用出動橡皮艇將浮屍打撈上岸後，發現拉回岸邊，由於屍體已腫脹無法辨識，初步檢視無外傷，警方已採集指紋比對釐清身分。

台北市在本月8、9兩日，在南港、北投、士林、大直等地接連發現4起浮屍，令人毛骨悚然，警方初步調查，研判4名死者應該都是輕生，無他殺嫌疑，詳細發生原因正由檢警調查中。

9日下午5點多，1名年約60歲的男子，被民眾發現陳屍在大直抽水站堤防旁，警方初步評估已經死亡1至2天，而現場由於運動民眾多、且來回穿梭，警方架設大體帷幕後繼續採證，至於死亡原因有待調查。

8日下午3時許，民眾先在南湖大橋下游約10公尺處，先發現一具男浮屍，警方到場勘驗，發現死者是新北市三重60歲李姓男子，身上留有遺書；不料，半個多小時後，北投關渡宮停車場外河岸側，也發現一具年約40歲的男浮屍，死者身上沒有證件，警方正在調查其身分中。

另外士林通河西街一段堤外，發現一具女浮屍，警方從女子身上的證件查出是49歲賴姓婦人，並在其住處發現留有遺書；美堤河濱公園靠近大直抽水站出水口，也驚見一具年約40多歲的男浮屍，身上無明顯外傷，因死者身上並無證件，檢警正在調查其身分及死因中。

(中時電子報)