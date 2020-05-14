受到疫情影響，NIKE、UA、ADIDAS等服飾品牌廠，業績接連出現衰退，庫存持續增加，不得不向台廠供應鏈砍單、延單，也衝擊台灣紡織廠訂單提前過冬，市場傳出，紡織大廠宏遠爆出要求員工休假因應困境，對此，公司澄清並無強迫，僅希望員工一起共體時艱。

據經濟日報指出，由於訂單不足，宏遠發出因應措施同意書要求員工簽署，同時提出兩套應變措施，第一，預先給予明年度特休；第二，公告員工請病假、事假將不影響相關獎金發放。

對此，員工認為公司此舉在強迫勞工放特休假，讓人無法領取政府無薪假補助。針對傳言，宏遠發言人向文桂澄清，受到疫情衝擊，多家國外大廠大砍訂單，公司已經是堅強面對，不願意關廠、更沒有放無薪假的計畫，同意書只是在徵詢員工同意，並沒有強制力，僅期望大家可以盡量排休、一起共體時艱挺過這段時間。

受到美股大跌影響，今(14日)宏遠股價同樣走弱，跌幅約在2%以下，截至11:00左右、暫報8.33元。

(中時電子報)