在資通訊業待了20多年的陳惠南，7年前萌生創業念頭，放棄高階經理人光環與高薪，想找「可以做一輩子的事業」。她從在地食品著手，順著國內食用油危機轉進保健類油品，搭上生酮飲食風潮，在電商阿里巴巴國際站最佳施力點上，商品甚至打進瑞士醫療用油品市場，由貿易小白搖身成為「食在加分」執行長。

陳惠南回顧創業之路，慶幸當初選擇以電商作為出發點。她將阿里巴巴國際站視為貴人，在其龐大數據庫中，發現全球買家（global buyer）對小包裝油品興趣濃厚，而平台熱蒐的關鍵字「椰漱法」排毒方式則成為她的靈感，陸續又有生酮飲食、防彈咖啡等風潮掀起，讓陳惠南慢慢將創業產品聚焦在「好的食用油」上。

2014年創業之初，陳惠南以包括黑糖、蜂蜜等在地產品起步，在國內爆發食用油危機之際，意識到油品源頭重要性，進而轉入油品市場，主打「生產履歷」，直接飛到菲律賓等種植地，拍攝油品整個產出過程，具「產地到餐桌」概念，重建消費者對油品的信任感。

除了藉數據庫發現「小包裝油品」的市場外，陳惠南也透過阿里巴巴國際站拉近與買家的距離。作為品牌商，陳惠南在生態鏈中扮演串連要角，與供應商討論調料配方與包裝，和各國客戶則就不同商機應用，激盪產品多樣化的可能性，她笑說「防疫期間有更多的時間，一直聊天就是品牌商的日常」。

也是透過聊天，陳惠南結識在瑞士種大麻的中國籍客戶，得知當地醫院醫療用品需要基底油，才得以開發出新市場，讓「食在加分」打入瑞士醫療用油品市場，訂單目前已從1公噸增加至3公噸，是陳惠南事業的一大里程碑。

「食在加分」產品已拓展至30個國家，然在創業初期一度面臨資金耗盡的存亡之際，幸有椰子油供應商對其能將油品打入國際市場保有信心，伸出援手、投資百餘萬元，才得以續命。目前在疫情籠罩下，雖然外銷暫時停擺，但免疫相關的保健應用增加，讓內需市場強強滾，有機會讓陳惠南的創業之路譜寫新扉頁。

(工商 )