桃園市議會14日舉行定期大會閉會典禮，成為疫情中全台第一個圓滿完成定期會的議會。(蔡依珍攝)

桃園市議會14日舉行定期大會閉會典禮，成為疫情中全台第一個圓滿完成定期會的議會。(蔡依珍攝)

全國之先！桃園市議會為備戰疫情，定期會提早至2月與立法院同天開議，70天的定期會14日順利落幕，期間質詢有議員採視訊、有改書面、有縮短時間，市長鄭文燦和議長邱奕勝雙方互道感謝，未因疫情影響議政，在全台22縣市中第一個開完定期大會，結束也依室內飲宴250人的防疫新規範，舉辦閉幕餐會。

桃園市議會第二屆第三次定期會提前至2月下旬舉行，14日舉行閉幕大會，議長邱奕勝感謝所有議員、市府團隊、醫療團隊、防疫人員的欣勞，落實相關防疫規範並盡到管理的責任，讓桃園市議會成為全台第一個圓滿完成定期會的議會，期間所有議員都針對民生及建設等議題為人民發聲，沒有因為疫情而影響議政。

邱奕勝說，國內新冠肺炎疫情目前逐漸趨緩，期許民生及產業逐步恢復正常運作，他也請市府團隊儘速評估防疫及安全條件後開放各聚點，讓社團活動逐步恢復運作，並加強紓困措施的效率及便利性。他還提到目前已累計近480件議案尚需審查，桃園市議會將馬不停蹄，逐一為市民朋友把關，呼籲市民支持中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，在落實個人衛生防護措施之餘，也可多前往配合防疫措施的店家消費，讓台灣經濟能夠儘快復甦。

鄭文燦也感謝桃園市議會在議長邱奕勝領導下，在防疫期間做了最好示範，議員也都很支持各種防疫對策，期間有議員用視訊、有的縮短時間、有的改書面質詢，每一項對防疫跟經濟紓困的建議，市府都會好好研究採納。

鄭文燦說，桃園仍會守住國家的第一線，且因為疫情還沒完全結束，議會也依據指揮官陳時中的建議縮小規模，以一桌8人、室內不超過250人的防疫新規範規劃閉幕餐會，市府也會持續努力，防疫、紓困和振興。

(中時 )