鎮瀾宮董事長顏清標接受活體換肝手術，廟務由副董鄭銘坤（中）代理。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標接受活體換肝手術，由次子顏仁賢捐肝救父，父子昨晚手術順利，轉加護病房觀察。副董鄭銘坤14日出席火鶴花推廣活動時表示，顏董為了繞境太過操勞，他康復後可以跟大家一起進香，進香期程要依照疫情中心決定，「其實最煩惱的是顏妻，因為先生、孩子都要開刀，最辛苦的是他太太！」

鄭銘坤表示，顏董為了繞境事宜，身體太過操勞，大家都知道顏董很熱心，跑攤都是第一名，他勸顏董有病趕快找醫生趕快治療。顏董在開刀前到媽祖祖神前祈求保佑自己及小孩健康，這次最煩惱的是顏妻，因為先生也要開刀，小孩子也要捐肝，最辛苦的是他太太。

媒體詢問顏董接受重大手術，廟務、媽祖繞境是否會受影響？鄭銘坤說，相信顏董術後會很快地恢復健康，也會跟大家一起進香；至於起駕時間還沒確定，要依照疫情中心評估，如果一直維持零確診，進香機會就來了，請大家不用煩惱，這不是只有鎮瀾宮的事，全國廟宇都可以走出來，相信可以帶動全國經濟。

(中時 )