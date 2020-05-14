KiKi旗艦店收攤公告。（摘自臉書）

藍心湄多年來投資副業有成，旗下kiki餐飲品牌深受許多人喜愛，但12日卻在臉書專頁貼出：「KiKi餐廳復興旗艦店6月16日起暫時停止營業，如有不便，敬請見諒！歡迎你至其他分店用餐。」宣布該店即將收攤，應是受這波疫情影響，生意產生衝擊。藍心湄14日維持行程，會到TVBS錄《女人我最大》，但透過經紀人表示：「今天錄影不方便受訪，謝謝。」

當年藍心湄找來陶晶瑩、舒淇合夥，就是在KiKi餐廳復興旗艦店拍攝廣告，而她苦心經營多年，品牌確實也打響名號，不僅該店傳出歇業，4月KIKI誠品新板店也公告：「4月15日至7月14日，暫時停止營業。」據了解，KiKi餐廳目前僅剩延吉創始店、東豐店、誠品信義共3家分店。

藍心湄經營的kiki餐廳當年走過SRAS風暴，她過去曾對外表示：「餐廳這群老員工跟在我身邊最久，很多人18歲就進來，到現在也40多歲了。」主顧深厚情誼令人感動，可惜遇到疫情衝擊，令人不勝唏噓。

(中時 )