功率半導體封測廠捷敏-KY（6525）雖受新冠肺炎疫情影響，首季稅後淨利1.29億元、每股盈餘1元，雙創近2年低點，但獲利衰退幅度低於營收。隨著復工進展順利，3、4月營收分創歷史新高及次高，第2季營運動能反彈可期。

捷敏股價3月19日下探41.4元新低後觸底反彈，8日上探61.4元近3月高點，波段漲幅達48%，近日高檔盤整。今（14）日不受大盤一度拉回逾百點影響，開高後持穩盤上，最高上漲1.17%至60.5元，領漲封測族群。三大法人本周迄今買超93張。

捷敏首季合併營收7.18億元，季減19.04%、年減9.61%，為近3年低點。毛利率降至26.73%新低，營益率18.03%亦為近3年半低點。不過，在業外收益增加挹注下，稅後淨利1.29億元，季減15.76%、年減0.31%，每股盈餘（EPS）1元。

隨著復工進展順利，捷敏營運動能自3月起顯著回升，4月自結合併營收3.41億元，雖月減1.2%、仍年增達25.74%，改寫歷史次高。前4月合併營收10.59億元，雖年減0.62%，但已較首季年減9.61%顯著收斂、亦創同期次高。

捷敏發言人宋天增先前法說時表示，在廠區復工進展順利下，3月營收動能已顯著躍升，希望第二季能延續強勁成長表現，帶動毛利率恢復應有水準。全年營運則需觀察未來疫情發展，將持續與客戶密切關注市場狀態。

捷敏目前封測年產能50億顆，宋天增表示，雖然中美貿易糾紛尚未停歇，新冠肺炎疫情對市場消費力的影響仍無法預測，公司仍持續按步推動營運計畫。其中，專注高電壓產品的合肥廠已動工興建3號新廠，預計明年完工後將採計畫性擴充發展。

宋天增指出，捷敏持續鎖定5G工業用及車用產品市場發展，聚焦高附加價值及新半導體材料相關產品開發，預期5G應用、快速充電器、高電壓產品為今年主要成長動能，車用產品認證首季受疫情略有遲緩，但有信心在疫情明朗後順利完成。

(時報資訊)