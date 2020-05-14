川普政府擔憂美國過度依賴亞洲半導體供應鏈，點名台積電、英特爾等大廠赴美設廠。但知名半導體分析師陸行之提出美國沒有中下游群聚效益、工作效率差異和衝擊台灣半導體等3大理由，反對台積電前往美國投資設廠，最多只能做個樣板廠，更警告台積電不要上當。

陸行之在臉書貼文表示，首先，美國沒有半導體下游封裝、測試及組裝產業鏈等，難道晶圓處理好還要再花費龐大運費送往各國組裝嗎？例如鴻海威斯康辛州的投資到現在還沒個影。他強調，美國最厲害的就是設計研發，不要妄想能成為科技產品製造王國。

其次，美國人工粗手粗腳的也缺乏晶圓代工製造所需要的效率，很難每天 24 小時輪班工作及研發。陸行之表示，早在10年前就曾估算過英特爾的美國廠的晶圓製造成本是台積電的兩倍以上 ，主要關鍵在於良率、產能利用率、半導體上中下游群聚效益及工作效率差異。看台積電的 Wafertech 也一直沒擴廠就知道了。就連英特爾都要去海外設廠來降低成本，格芯（Globalfoundries）Fishkill紐約廠經營不下去的原因。

最後，台積電若真的去美國生產核心技術半導體，除了對台灣半導體未來發展前景有疑慮外，一旦發生重大事件時，美國政府只要顧到台積電美國廠就好了。陸行之認為，把美國客戶當人質還是要的，但台積電千萬不要上當。

他說，台積電去美國弄個研發及銷售團隊，唬弄一下美國政府勉強可以，但千萬別赴美設廠。未來還有很多問題值得討論，台積電真的能在台灣無限擴產嗎？國內的土地資源夠嗎？哪個新興國家又是最佳擴產地？

(中時電子報)