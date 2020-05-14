高雄55歲余姓鐵工廠員工日前騎車遭高市議員韓賜村闖紅燈撞擊，送醫搶救不治。今（14）日傳出余妻疑似想不開，上午8時25分在高雄住家4樓跳樓輕生，所幸被家人及時發現，目前送往小港醫院急救，尚未脫險。家屬說，夫妻感情深厚，可能是一時想不開才做傻事。

余姓死者大哥表示，余姓夫妻倆結婚20多年，育有1名女兒，領有身心障礙手冊，兩人感情非常好，總是形影不離，連去菜市場買菜也會黏踢踢一起去逛。

余姓死者大哥說，余妻是越南籍新住民，平常在家，沒有工作，生活重心是家庭，丈夫走得突然，她完全無法接受，情緒非常不穩定，這幾天幾乎不吃不喝，今早本來買煎餃給她卻食不下嚥。

他說，本來余妻今早在其他家人陪同下上樓休息，未料忙著在樓下摺紙蓮花的家人，突然聽到「崩」一聲巨響，簡直嚇壞了，發現她跳樓，腳斷了，還有意識，緊急送醫急救。

韓賜村約10時許到靈堂上香，當時還不知道狀況，直接家屬告知余妻跳樓，他才感到很訝異，直說抱歉，希望獲得家屬諒解，但還不了解，目前正趕往醫院了解中。

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