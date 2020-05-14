教育部14日舉行「中小學國際教育白皮書2.0版」線上政策發布會，實施期程是2020年至2025年，第1年也就是今年預估投入1億元，將宣導及基礎架設中小學國際教育以後將依據執行規模擴大而逐年增加經費，預計至2025年增至2.5億元。值得一提的是國際教育2.0的實施對象將從原本的境內本國學生，擴大到境內外非本國學生。

教育部長潘文忠表示，「國際教育2.0」的願景是「接軌國際、鏈結全球」，3個目標是「培育全球公民」、「促進教育國際化」及「拓展全球交流」。教育部政務次長范巽綠表示，新冠肺炎疫情提醒我們，世界各國早已形成一種生存與共的臍帶關係，「國際教育2.0」希望能培養孩子們具備「彰顯國家價值」、「尊重多元文化與國際理解」、「強化國際移動力」、「善盡全球公民責任」4項核心素養。

「中小學教育國際化專案辦公室」執行秘書邱玉蟾說明，「國際教育2.0」列有10項質性指標及10項量化指標，將藉此逐年檢視各項執行成果，並向國人提出年度報告。

教育部係於2011年為配合「國家黃金十年計畫」而提出「國際教育1.0」，「國際教育2.0」擴大實施對象，從原本的境內本國學生擴大到境內本國學生及境內外非本國學生；擴大教育國際化活動，增加了雙語課程及外國學生至我國境內交流、實習、遊學、交換及留學；鬆綁教育法規，滾動檢討及修訂聘用及管理外籍教師、招收境外生，以及國內外合作國際課程、雙文憑課程、雙聯學制課程、遠距學習，還有國內高中生赴海外進修、研習、實習或服務學習的學分認證等。

(旺報 )