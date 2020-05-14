高雄市長韓國瑜罷免投票在即，小燈泡媽媽、時力立委王婉諭因表態支持罷免韓國瑜，全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨天下午在臉書發文批評「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反」，引發爭議。國民黨上午火速先將李停權，再持續黨紀處理。

國民黨文傳會主委王育敏上午宣布，經黨員檢舉，已考紀會根據黨章相關規定，已做出先行停止黨權處分。至於是否撤銷或開除黨籍，將待正式召開考紀委員會議時，再行議處。

考紀會主委葉慶元說，全案會照程序進行，將先由李來希所屬黨部調查，請當事人說明，再由地方黨部把結果送中央考紀會討論，預計6 月中旬會開會，最重可開除黨籍。即使李來希聲明退黨或加入其他政黨，黨紀程序也會走完，並將李的情形一併納入討論。

今年2月，國民黨中央委員徐正文因湖北包機事宜引發爭議，國民黨也是火速先停止黨權，後續進行黨紀處分；該案也將在6月中旬考紀會一併處理。國民黨這次處理李來希案，與徐正文的方式相同。

(中時電子報)