新冠肺炎衝擊全球，金管會主委顧立雄14日在立法院坦言「今年獲利看起來不會比去年好」，但他只期盼三件事不要發生，一是銀行海外分支機構逾放不要大幅攀升，二是海外企業授信動能不要大幅衰退，三就是獲利金額雖不如去年，但希望金額不要差太多，銀行仍保持獲利狀態。

金管會月初公布，國銀3月稅前獲利182億元，創十年來同期獲利最低水準，且比去年同期大幅衰退44％，是歷年3月最大衰退幅度。累計國銀首季稅前獲利809.5億元，較去年同期衰退16.9％，也是史上成長動能最弱的第一季。

顧立雄在回應立委林德福時表示，新冠肺炎對全球各市場影響狀況不太一樣，但疫情確實會影響銀行海外分行對台資企業的授信動能，另外各海外分支機構逾放是否會增加，金管會也將持續關注。

由於2019年金融業獲利創新高，廣義的銀行稅前獲利4,071億元，本國銀行去年稅前也賺3,607億元；顧立雄表示，2020年看來獲利不會比去年好，只是希望獲利金額不要與去年差太多，仍能維持一定的獲利；第二是海外分行逾放不要大幅增加；企業授信動能不要大幅衰退。

(工商 )