中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會備質詢，針對立委質詢，今年我國經濟成長率能不能「保一」（1.0％以上），他表示，如果政府各項紓困執行良好，可貢獻0.81～1.0個百分點，暗示應可保一，至於未來經濟復甦，應是如外界說的「NIKE型」比較合理。

楊金龍指出，根據目前所收集到的資料，包括22家國際機構及投資銀行預估，台灣今年GDP成長率，有9家認為是負的，其他13家是正的，是不是能「保一」現在還不敢說，央行在6月的第二季理事會將提出預測。但以主計總處第一季DGP成長率1.54％來看，由於其掌握資金對GDP的影響比較準確一點，且如果紓困執行成效很好，可貢獻0.81～1個百分點，「主計總處的概數是可信的」。

楊金龍認為，以目前國際來看，普遍預期第二季還是會惡化，雖然台灣疫情控制好，但由於屬小而開放的經濟體，受到國際經濟情勢的影響大，目前外界說法認為未來經濟復甦將是「NIKE型」，「我覺得這個形狀比較合理」。

(工商 )