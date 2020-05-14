行政院長蘇貞昌14日率領內閣總辭，立法院財委會立委關切財金首長的動向，財政部長蘇建榮表示「已接到電話，但要等正式宣布」，而金管會主委顧立雄則表示「還不確定」。

蘇建榮與顧立雄今早在政院結束總辭後就立刻赴立法院財委會列席備詢，立委曾銘宗質詢時問顧立雄是否接到電話？顧立雄僅以「還不確定、還沒有最後確定」回應。

外界揣測，顧立雄會高升至行政院擔任行政院副院長，曾銘宗也表示顧立雄「高升機會不小」但顧立雄仍只以「還沒辦法確定」回應。

曾銘宗進一步追問：是不是至少會在金管會主委以上。 顧立雄指出，為國家服務沒有職務大小問題。

賴士葆也關心顧立雄是留任還是高升，顧立雄笑答：也有可能回去當律師。

顧立雄接任金管會主委已二年八個月，超過前金管會主委曾銘宗，目前已是任期坐二望一，即差一點就可望超越之前金管會主委陳裕璋保持的三年二個月紀錄。

(工商 )