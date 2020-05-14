中芯國際股價漲10％ 市值破千億港元 11:502020/05/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸半導體製造龍頭中芯國際13日晚Q1財報創季度營收新高，帶動14日股價開高且不斷走強，上午漲幅最高觸及10.24％，市值突破1千億港元。 中芯國際早盤收漲9.78％，市值報1,000.9億港元。公司Q1財報營收達到9.049億美元，為季度歷史新高。 中芯國際也帶動相關類股走強，大陸A股軸研科技漲停，A股掛牌的台資企業亞翔集成漲停，有研新材漲逾8％，長電科技漲逾6％。 (工商 ) #中芯國際 #走強 #A股 #漲停 #漲逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 減產＋需求看增 美油價周漲逾三成 04:102020/05/10 財經要聞 《類股》小資族存股＋挪威央行青睞 金融類指登季線 10:172020/05/11 財經 美股回神、外資歸隊 台股漲逾百點收復萬一 13:532020/05/11 財經 華為麒麟710A晶片 中芯擊退台積電獲訂單 21:252020/05/11 財經 《商情》買盤進場 激勵周一LME期鉛漲逾1.6％ 09:432020/05/12 財經 及早規畫 保費7月漲逾1成 04:102020/05/13 社會新聞 傳美對中芯、華虹啟無限追溯？中信證券闢謠！ 12:332020/05/13 兩岸 美封殺中芯、華虹？ 中信證更正謠傳說 14:422020/05/13 兩岸 中芯國際Q1營收破9億美元 年增逾35％ 18:542020/05/13 財經 中芯國際Q1營收跳增三成 04:102020/05/14 全球財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 驚！寶成關湖北廠 首波裁員4000人 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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