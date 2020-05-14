大陸半導體製造龍頭中芯國際13日晚Q1財報創季度營收新高，帶動14日股價開高且不斷走強，上午漲幅最高觸及10.24％，市值突破1千億港元。

中芯國際早盤收漲9.78％，市值報1,000.9億港元。公司Q1財報營收達到9.049億美元，為季度歷史新高。

中芯國際也帶動相關類股走強，大陸A股軸研科技漲停，A股掛牌的台資企業亞翔集成漲停，有研新材漲逾8％，長電科技漲逾6％。

(工商 )