請叫我「威弟」（Weddie）！味全龍吉祥物完成命名，中職5隊吉祥物全部到齊，威弟最快下周亮相出任務。

味全龍今（14）日公布吉祥物徵名結果，並以網友票選最高票的「威弟Weddie」來命名。味全龍表示，「威」字與隊名開頭「味」字諧音，「弟」則帶有年輕朝氣之意，英文「W」更呼應球隊縮寫，相信將為中職球場帶來更多歡樂，「威弟Weddie」最快下周將出席公開場合。

味全龍表示，球隊吉祥物命名活動共分兩階段，在今年4月第1階段徵名活動中，經各方及網友熱烈討論建議，共募得8個名稱供第2階段票選，包含「威弟Weddie」、「轟龍龍」、「龍寶寶」、「龍龍」、「gogo龍」、「Aron」、「龍威」及「威龍」。

味全龍官方粉絲團本月4日到11日進一步舉行票選活動，網友們共投下1572票，其中「威弟Weddie」以354票（22.5％）的最高票獲選。其餘名稱、得票數分別是：轟龍龍266票（16.9％）、龍寶寶253票（16.1％）、gogo龍220票（14.0％）、Aron 152票（9.7％）、龍龍121票（7.7％）、威龍108票（6.9％）、龍威98票（6.2％）。

味全龍強調，威弟Weddie除了跟隊名開頭同音外，剛好也與球隊創辦人魏應充的姓氏「魏」接近，還跟小龍們一樣年輕有活力，此外他也是熱愛棒球的吃貨，喜歡到處蒐集美食，未來會不藏私跟各位球迷朋友分享。此外，威弟Weddie個性陽光開朗，喜歡接近民眾，期待聯盟二軍例行賽事趕緊開放，威弟Weddie就能在球場上與球迷們相見！

(中時 )