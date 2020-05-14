新冠肺炎疫情衝擊，政府推出好幾項紓困方案，但卻屢次引發民怨，PTT上也有網友表示，紓困比當初消費券的錢還多，自己卻一毛都沒有，「這不是債留子孫、圖利少數人，甚麼才是？」貼文引發網友熱議，雙方戰翻。

網友在PTT發文指出，馬英九時代舉債858億，每人發3600元消費券，實質促進GDP成長0.26%，結果那個時候的民進黨說「浪費錢，債留子孫」；如今蔡英文舉債1兆500億，不知道在幹嘛？

原PO表示，此次紓困，他一毛錢也沒領到，只爽到那些計程車司機、沒勞保者跟農漁民。當初那些高喊馬英九債留子孫的人都不見了，蔡英文的民調滿意度還居高不下。台灣一年的歲入差不多2兆，一舉債就超過國一半的歲入，這樣要花多久來償還？

原PO也質疑，現在舉債是人家的十幾倍近二十倍，當年他還能領到3600元，這次卻一毛錢都沒有領到。「這不是債留子孫圖利少數人，甚麼才是？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「 實在是看不懂連包租公開名車的都能領」、「中小企業繳一堆稅金，結果去紓困養不繳稅的族群？」、「大多數的人拿不到 結果越加越多」、「我是賤民只能繳稅看別人領好領滿…」。

但有網友怒嗆，「少來帶風向，只會用「不知道在幹嘛」一句帶過預算的所有用途，7千億是拿來紓困貸款用的怎麼不提？還是你的標準是只要你有拿到錢就好？」、「沒資格領的應該是要慶幸吧..代表沒受疫情影響」。

(中時電子報)