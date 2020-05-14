嘉義縣稻江科技暨管理學院昨天傳出停招消息，引起外界關注，14日上午稻江校長洪大安出面說明，洪強調，受少子化影響，招生環境日益困難，董事會才做出這個「不得不」的決定，趁財力還能負擔時以有尊嚴的方式暫時告別，對於教職員生權利也積極面對，確保教師、學生權利不受損。

針對教職員生權利，洪大安說，教師權利部分除了不欠薪、不減薪外，並提撥2000萬元作為專任教職員的額外離職慰助金，希望在空窗期讓教師生活不至於有困難；學生部分，希望能不損及在校學分，近期也積極尋找相關系所，目前約有10多所對口學校，只要還有1個學生，就是稻江的責任。

洪大安說，稻江被列為專案輔導學校近2年，依據規定專案輔導學校不得獨立招生，2018年恢復獨立招生時招生率是3成7，與過去年年幾乎是8成以上相差5成，財務受到很大影響，校內相關計畫也受限，洪大安認為，專案輔導學校需要的是更多鼓勵跟支持而非更多限制，政府在這樣的高教環境之下，應該給予私人辦校更大的空間跟彈性。

洪大安表示，向台糖承租土地辦學，法人會繼續向台糖承租，希望台糖能體恤私人辦學的辛苦，在換約權利金及租金方面可以分期支付，另，「財團法人稻江科技暨管理學院」並無解散，由法人承辦的大埔美非營利幼兒園將繼續履約，保障幼童受教權益，且幼兒園老師將全數留任。

(中時 )