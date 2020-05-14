影片類首獎由苗栗青年王品婕、黃湘庭拿下，她們創作「蜜豆奶去旅行」，以綜藝節目方式介紹苗栗特色景點，活潑有趣。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌表揚來自竹南的留法長笛演奏家陳筠雲。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌表揚來自竹南的留法長笛演奏家陳筠雲。（巫靜婷攝）

台北青年陳雍設計「必勝告白地圖」，情話搭配景點十分吸睛獲地圖類首獎。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府去年底舉辦「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」，吸引逾108組全國青年學子及各地民眾報名參賽，由專業評審選出14組優質團隊頒發獎狀、獎牌及獎金，地圖類首獎為台北青年設計的「必勝告白地圖」；影片類首獎為苗栗青年創作的「蜜豆奶去旅行」。

苗栗縣舉辦創意競賽活動，希望透過青年創意發想，鼓勵青年實際造訪苗栗，拍攝或設計專屬的創意遊程及地圖，經初審激烈競爭，遴選30組優秀作品進入決賽，最終評選出14組團隊獲獎，14日比照金鐘獎模式現場公布得獎名次，並由縣長徐耀昌、代言人郭彥均、縣議員、青年委員等人頒獎。

地圖類首獎由台北青年陳雍拿下，他設計的作品名為「必勝告白地圖」，將苗栗形塑為戀愛告白的粉紅形象，以富有創意的撩妹情話賦予各鄉鎮景點意象，打造一系列約會行程地圖，成功吸引評審委員的目光，獲頒10萬元獎金。

影片類首獎則是苗栗青年王品婕、黃湘庭創作的「蜜豆奶去旅行」，以綜藝節目方式介紹苗栗特色景點，並設計多項祕密任務增加影片吸引度，最後述說自身大學4年與夥伴的情感，完整地將苗栗的人文地理、產物、景色拍攝出來，獲頒12萬元獎金。

另外，苗栗縣長徐耀昌表揚來自竹南的留法長笛演奏家陳筠雲，她2019年榮獲北歐瑞典斯德哥爾摩國際藝術音樂大賽銀牌獎，以及奧地利維也納國際音樂藝術大賽評審特別獎及銅牌獎殊榮，並獲得歐洲演奏廳演出的機會。勞青處表示，透過創立在地品牌「好好食飯」、「菁市集」與「苗栗Ｐ＋」，希望帶動更多青年返鄉、留鄉及活絡地方產業。

(中時 )