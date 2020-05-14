《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（14）日的國際新聞重點。

【1】 川普重炮批陸 「100個貿易協議都無法彌補」

美國總統川普再推特放話，表示美陸協議上的墨水還沒乾，世界就因來自中國大陸的瘟疫而受創，「100個貿易協議都無法彌補差額，包括逝去的生命」。

【2】 川普延長行政命令1年 續封殺華為

美國總統川普今天延長2019年5月簽署的行政命令一年，該命令宣告為因應國家緊急狀態，禁止美企使用對國安構成風險公司所生產的電信設備，劍指華為等大陸企業。

【3】 空前病亡！美吹哨人再示警：恐迎史上最黑暗嚴冬

有「美國政府吹哨人」之稱的生物醫學高級研究與發展管理局前局長卜萊特（Rick Bright）13日表示，如果美國政府再不採取果斷行動，如建立國家級病毒檢測策略以及加強教育大眾勤洗手等措施，以嚴防新冠肺炎疫情反撲，美國今年恐迎來「史上最黑暗的嚴冬」。

【4】 IS復出？槍手闖產房濫殺嬰兒孕婦 至少24死

阿富汗爆發罕見濫殺事故，3名裝扮成警察的槍手，於12日在首都喀布爾內的一家醫院內大開殺戒，在院內扔擲手榴彈並隨意開火，造成至少24人死亡，其中包括2名新生嬰兒與12名媽媽與護士。有目擊者指出，該地區以什葉派為主，經常遭到伊斯蘭國攻擊，此次濫殺可能也是其所為。

【5】 批陸阻撓 美國會再挺台入世衛

美國國會近來頻頻挺台入WHO，繼聯邦參議院11日通過法案，要求國務卿助台重獲世衛觀察員地位後，聯邦眾議院外交委員會12日又重申，力挺台灣參與世衛，還批評大陸是「惡霸」。

(中時電子報)