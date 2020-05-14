◎雙鐵何時解禁？交通部：逆時中步步解禁
國內疫情趨穩，外界關心何時針對陸海空交通逐步解禁？交通部政務次長王國材今天表示，量體溫、戴口罩依然維持，自由座及車上飲食會考慮先解禁，但都要看指揮中心的意思。
◎蘇揆：紓困8百萬人、振興準備上路
內閣今天總辭，已獲邀續任的蘇揆在總辭院會中針對紓困振興表示，政府過去一段時間已紓困8百萬人，振興階段準備上路。
◎北市放鬆口罩令？ 柯P：室內的人都信任就不用戴
台北市長柯文哲14日赴議會專案報告，但卻未戴口罩上備詢台，柯表示，他不戴是因為1.5公尺內沒人，平時在辦公室也沒戴，他認為可開始放鬆，若室內的人都是可信任就不用戴，人民可自行評估風險；但人多且有不特定的人就還是戴，坐公車、捷運還是要戴，室外若人擠又不認識也還是戴。
◎高市議員韓賜村撞死人 死者妻墜樓搶救中
高雄55歲余姓鐵工廠員工日前遭高市議員韓賜村闖紅燈撞擊，送醫搶救不治。今（14）日傳出余妻疑似想不開，上午近9時在高雄住家跳樓輕生，所幸被家人及時發現，目前送往小港醫院急救中。
(中時電子報)
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