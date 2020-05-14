總統蔡英文將進入第二任期，行政院長蘇貞昌率內閣總辭，科技部長陳良基表示，確定交棒離開部長位子。預料陳良基將回台大任教。

陳良基表示，感謝擔任公僕的機會，讀一輩子書，常講書生報國，感謝有整整四年時間擔任公僕，以自己的專業，報效國家，服務社會。總辭前院長再次懇談，他也再次表達交棒之心意，非常謝謝讓他加入行政團隊服務眾人。

陳良基認為，科技興國，仍是立國興國最根本之道，也是讓國家得以創造出更高價值的基本能力！感謝國人對科技的支持，也感謝所有科學團隊、研究機構、科技產業，大家共同費心投入，台灣能有護國神山、有護國產業，用科學和技術，為台灣建立起堅強的科技屏障，更用科技協助防疫，用科學挺住抗疫前線，讓台灣的防疫驕傲成為世界矚目的焦點。

他指出，「以終為始、勿忘初衷」，是掛在辦公室唯一的字帖，四年來催促著他，掌握大方向，全力以赴。陳良基也表示，每天都當成人生最後一天的拼勁，燃燒自己，為打造台灣成為優質有競爭力的科研環境以及科技產業發展沃土，全力衝刺。他衷心感謝跟著我一路勞心勞力的工作夥伴們，非常謝謝夥伴們。如果說，這些年來，在科學、技術、甚至教育的各項政策推動上，有任何成績，都是團隊共同齊心努力所致，感謝大家！

(工商 )