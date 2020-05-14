陸股跌0.47％ 豬肉、農業類股普跌 12:032020/05/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股14日早盤走低，滬市收跌0.47％報2,884點，深市收跌0.26％報11,046點。豬肉、農業類股跌幅較大，而受到龍頭指標企業財報迎喜的半導體、遊戲、數位貨幣概念股走強。 受益港股兩大指標中企騰訊、中芯國際13日晚財報創佳績，陸股半導體、網遊概念股14日都有不錯走勢。數位貨幣是另一大走強類股，如科達股份、恒寶股份、智度股份、崑崙萬維均漲停。 (工商 ) #類股 #滬市 #豬肉 #農業 #收跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 中崎農場二階段環評 環保署明攻防 04:102020/05/11 地方新聞 貿易戰未歇 美國豬農陷困境 大陸伸援手 14:382020/05/11 財經 人幣在岸價收跌72點 19:202020/05/11 財經 恒指午盤收跌438點 12:492020/05/12 財經 A股早盤走疲 滬指午盤收跌0.59％ 12:482020/05/12 財經 滬指收跌0.1％ 創業板V型反彈漲1％ 15:522020/05/12 財經 恒指收跌1.45％ 石油股走疲 16:502020/05/12 財經 適法性問題未解決 橋頭科園區範疇界定會議喊卡 18:322020/05/12 生活 反對高市府規劃？營建署：中崎有機農業專區為臨時性使用 10:042020/05/13 政治 非洲豬瘟防疫成功 陸豬肉價格連續下跌 11:282020/05/13 兩岸 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 驚！寶成關湖北廠 首波裁員4000人 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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