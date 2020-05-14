大陸A股14日早盤走低，滬市收跌0.47％報2,884點，深市收跌0.26％報11,046點。豬肉、農業類股跌幅較大，而受到龍頭指標企業財報迎喜的半導體、遊戲、數位貨幣概念股走強。

受益港股兩大指標中企騰訊、中芯國際13日晚財報創佳績，陸股半導體、網遊概念股14日都有不錯走勢。數位貨幣是另一大走強類股，如科達股份、恒寶股份、智度股份、崑崙萬維均漲停。

(工商 )