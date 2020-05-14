在美聯儲會主席警告經濟復甦可能比預期更久，美財政部長隨後也示警經濟過早重啟的風險，投資人憂心經濟重啟日程持續延後，韓股追隨美股跌勢。

周四南韓KOSPI指數開低盤中跌17.5點或-0.9%，為1924點。

外資賣超2284億韓元(約1.86億美元)。韓元在離岸結算平台為一美元兌1228.2韓元，小跌0.1%。目前交易總股數為4億6545萬股。

(時報資訊)