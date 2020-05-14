《韓股》KOSPI指數盤中小跌 韓元走弱 11:592020/05/14 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美聯儲會主席警告經濟復甦可能比預期更久，美財政部長隨後也示警經濟過早重啟的風險，投資人憂心經濟重啟日程持續延後，韓股追隨美股跌勢。 周四南韓KOSPI指數開低盤中跌17.5點或-0.9%，為1924點。 外資賣超2284億韓元(約1.86億美元)。韓元在離岸結算平台為一美元兌1228.2韓元，小跌0.1%。目前交易總股數為4億6545萬股。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤中解析》電子重掌兵符 拿下萬一關 11:252020/05/11 財經 《韓股》跟隨美股上升 韓股盤中小漲 11:422020/05/11 財經 《盤後解析》電流強勁 年線到手 15:232020/05/11 財經 《韓股》新冠病例增多 南韓KOSPI指數小跌 15:572020/05/11 財經 《韓股》集體感染陰影再起 KOSPI指數盤中小跌 11:422020/05/12 財經 《韓股》KOSPI指數收盤小跌 收1922點 16:312020/05/12 財經 國外指數期貨贏家專欄－解封情怯 道瓊指數收低 04:102020/05/13 證券．權證 《韓股》憂第2波疫情爆發 韓股一度跌逾1％ 12:162020/05/13 財經 《韓股》韓股收漲1％ 關注美Fed主席談話 16:482020/05/13 財經 指數公司二商品 6月掛牌 04:102020/05/14 證券．權證 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股崩跌警報響？專家反揭進場訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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