群聯(8299)第一季財報亮眼，法說會中釋出針對第二季展望略為保守，3家外資也針對群聯出具最新研究報告，多認為儘管第二季營運動能減緩，但下半年隨著遊戲機新品，推動新的SSD產品週期，NAND市場也可望回溫，故外資多對群聯維持正向看法，目標價均為「3」字頭，又以亞系外資的394元最高。

亞系外資認為，第二季群聯在更好的產品組合下，包括NAND控制器、工控相關和嵌入式銷售以及設計服務費，預計其利潤率將保持較高水準，群聯目前與供應商、客戶的關係緊密，尤其是股東Kioxia(原東芝)，且群聯具獨特商業模式，NAND控制器技術和模塊組裝業務，現階段主要風險是利潤率波動、NAND價格和庫存風險，維持優於大盤評等、目標價394元，2021年、2020年每股獲利成長5.2%、4%，分別為31.5元、32.74元。

美系外資表示，群聯第一季財報亮眼，展望第二季，預計毛利率將保持在25%以上，短期來看，儘管看到一些跡象顯示數據中心SSD需求有所下降，但群聯看好NB以及NB相關的數據需求將繼續強勁，只是隨著補庫存告一段落，加上消費市場疲軟，因此，群聯第二季仍充滿挑戰；另一方面，現貨價格繼續疲軟，一些大陸模塊公司正在積極削減價格，希望將NAND轉換為現金，大多數模塊製造商在增加NAND庫存方面已變得保守，也就是說，NAND現貨價格不會在短期內觸底，可能需要等到第二季度末，屆時新的遊戲機開始生產並幫助推動新的SSD產品週期，群聯營運方能出現轉機，將群聯目標價由298元調升到310元、評等加碼。

另一家美系外資則認為，群聯法說會中釋出管理層承認由於受到新冠肺炎疫情影響，第二季度動能減弱，但預計下半年會穩步復甦，並在NAND需求增長的支持下，群聯的NAND生態系統仍然很有競爭力，預計群聯第二季營收季減少15%，但這仍意味著年增長12%，考慮到穩定的價格和具有成本競爭力的庫存，毛利率應可以保持在20%以上，受SSD和智慧手機需求轉向的推動，下半年營收可望回溫，故維持買進評等、目標價330元。

(時報資訊)