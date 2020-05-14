永豐金(2890)新任董事長陳思寬，近日躍升為最博眼球數的金控董事長。陳思寬為已故中研院士陳昭南之女，是民進黨財經幫的代表人物之一，陳思寬產、金、學界都有相關經驗。金融圈甚至傳出，陳思寬已經入列為未來央行總裁的「口袋名單」。

陳思寬目前已經是中央銀行理事，其父親陳昭南過去也曾是央行理事（民國85年12月入選）之後在民國94年再改任為央行常務理事。陳思寬學歷顯赫為美國耶魯大學經濟學博士，專精總體經濟學、國際金融、國際經濟學、貨幣政策、匯率動態等，主要經歷包含中華經濟研究院院長、台灣大學國際企業學系教授、星展 (台灣) 商業銀行獨立董事、兆豐金控董事、兆豐銀行監察人等。昨天又被永豐金董事會推舉為該金控董事長。

陳思寬的丈大為戴尚義，現任IDM廠新唐(4919)總經理，擁有美國耶魯大學電機電子工程博士學位，加入新唐之前，他曾於瑞昱(2379)、點晶(3288)、華邦電(2344)、台積電(2330)、AT&T Bell Laboratories等企業擔任要職。

陳思寬過去也曾多次在前央行總裁彭淮南指定下，與央行經濟研究人員進行貨幣政策研究計畫，經驗過政策研擬需要多方考量，深諳解答有時是超出學術研究範圍的微妙之處。

(時報資訊)