外傳總統府秘書長陳菊在520後將轉任監察院長，陳菊雖在日前否認此事，不少民進黨立委卻表示「樂觀其成」。但值得注意的是，民進黨立院黨團日前提案，限縮監察院現有職權、刪除監院得因公務員懲戒機關怠惰處理監院彈劾案介入調查權，被解讀成為「拔掉監委虎齒」，不僅監察院表達強烈反對，民進黨立院黨團卻為何在傳出花媽可望掌監院之際，突然急著修法限縮監委職權「讓新院長連喊痛機會都沒有」，也讓藍委議論紛紛。

現行監察法第十七條規定，懲戒機關（司法院公務員懲戒委員會）對彈劾案超過三個月尚未結辦（處理）者，監察員得進行質問，經質問後並經調查確有故意拖延的事實，監察院得對懲戒機關主辦人員，依照監察法介入調查懲處。換言之，如果監察院通過對公務員的彈劾，移交公務員懲戒委員會處置，公務員懲戒委員會卻怠惰不處理，監院就可以介入調查，催促懲戒委員會履行職權。

不過，這項原意是為警告公懲會不要怠惰職權的設計，卻遭民進黨立院黨團在4月底提出監察法修正案，以「監察權干預司法權、違背五權分立原則」為由，提案廢除監察法賦予監委的該項「介入調查權」，立院內也隨即傳出綠營將開始「拔掉監院老虎牙齒」，更有陰謀論直指是為綠營修憲廢除監院熱身。

監察院副秘書長劉文仕在送交司法委員會的報告中強調，監察院依法針對公務員懲戒委員會行使「質問」的目的，是要敦促懲戒委員會善盡行政監督之責，是本於憲法賦予監院職權，瞭解公懲會有無故意拖延情形，與立法院行使的「質詢權」不同，更沒有涉及公懲會「審判核心事項」，因此自然沒有逾越監院權限，更沒有干涉審判獨立，沒有抵觸憲法的疑慮，因此希望立法院要對修法審慎以對，不要刪除該項條文。

「為何傳出陳菊接掌監院後，民進黨團還急著變更議程修法限縮監委職權？難道是想給陳菊下馬威？」藍委私下不解的說。藍委透露，民進黨司法委員會召集委員周春米今天上午原本排外傳考察議程，但下午卻變更議程，審查監察法修正案，限縮監委職權。表面上看，該修正案打著「五權分立」的旗幟，但蔡總統第二任期開始後，會重新提名監委，前總統馬英九提名的監委多將下台，監院重返綠營完全執掌，還傳出花媽將走馬上任當院長，民進黨立院黨團卻在此刻急著修法限縮監委職權，擺明不讓新任監察院長「喊痛」，由於法案如果三讀過關，公懲會若對監院彈劾公務員案置之不理，監院也只能一籌莫展，民進黨立委究竟在想什麼？也就更令人好奇。

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(中時電子報)