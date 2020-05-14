總統蔡英文將展開第二任總統任期，520後蔡也將班師回朝黨中央；行政院長蘇貞昌續任、總統府秘書長由前立法院長蘇嘉全接任，民進黨秘書長將由大選操盤手林錫耀擔任，內閣人事因牽涉防疫、罷韓，近期只會「微調」。據黨政人士指出，文化部長鄭麗君確定離開，由客委會主委李永得接任，而客委會一職可能會由民進黨秘書長羅文嘉扛起重責。

政院人士表示，蘇貞昌內閣今(14)日總辭後，人事佈局將會明朗化，鄭麗君離開文化部，由民進黨立委邱議瑩的丈夫李永得接掌。該人士也說，鄭麗君早有辭意，一次是賴清德離開政院，今年初選舉結束後又提出一次，雖然外界傳辭職原因是鄭想佈局台北市長，但真正理由應是與蘇貞昌做事風格迥異，「很難再忍受鴨霸院長」。

黨政人士則指出，羅文嘉昨天被問及未來動向時，自稱「江湖遼闊」，有意義的事情還會繼續去做，代表不排斥留在政壇與行政團隊共同打拚。該人士表示，蘇貞昌與羅文嘉交情不錯，過去羅選台北縣長（今為新北市）時，蘇也是力挺到底；去年蘇生病卻遭受國民黨副總統參選人張善政攻擊時，羅也幫忙反擊譴責張，兩人情份依舊。

黨政人士說，羅文嘉雖然離開政壇一段時間，這次復出打選戰有點跟不上新型的選舉模式，但過程中仍與黨主席卓榮泰搭配得不錯，把黨中央穩住也賣力輔選，達成總統連任、國會過半的目標，還是有戰功。該人士指出，羅文嘉過去曾擔任過客委會主委，離開去選舉時，恰巧就是由李永得接任，這次若李最後真的去文化部，羅文嘉將是轉進客委會的不二人選。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)