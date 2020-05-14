曾經是台灣紐西蘭奇異果公司總經理的厲馥華，控告萬海航運前董座陳清治與她合作到英國從事房地產開發專案卻「奪取」PGC經營權，控告陳清治背信及偽造文書，台北地檢署偵查後，發現陳清治與其祕書趙京紅確有抽換契約倒填日期，14日依偽造文書罪將陳清治、趙京紅起訴；背信罪則屬股東間債權債務關係，不起訴處分。

厲馥華是在2018年9月14日到北檢控告陳清治背信，厲馥華當時表示，她與萬海航運前董座陳清治在香港合夥成立PGC控股公司，到英國從事房地產開發專案，卻發生陳清治逼她簽下與陳清治經營的怡春公司間1000萬元英鎊的借款契約，「奪取」PGC經營權，涉嫌背信。

厲馥華並強調，公司合作的不動產開發案，已經賣了100多套房子，已經簽約不去履約，將來會造成公司獲利重大損失，所以她才在2016年12月2日在英國伯明罕的凱悅飯店內被陳清治逼的簽下借款契約。

北檢調查發現，厲指的借款契約，屬公司股東間的債權債務關係，而且厲確實有簽下契約，難以構成背信罪，至於厲指稱在伯明罕飯店內被陳清治逼簽借款契約，檢方也依入出境紀錄查出陳清治當時在台灣並未出境，因此背信部分不起訴處分。

但是，檢方偵查過程中，傳喚陳清治的大陸籍祕書趙京紅來台作證，意外查出在陳清治的指示下，將厲馥華簽下2018年7月1日還款日的1000萬元英鎊借款契約，直接抽換成還款日為2017年7月1日的合約，因此依變造私文書的犯罪行為，將陳清治、趙京紅依偽造文書罪起訴。

(中時 )