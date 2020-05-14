以智慧型手機市場來說，Sony 的 Xperia 系列手機算是在設計上、功能上都很獨特的一系。然而，卻無法實際在出貨量上帶來明顯增長。根據 Sony 最新公布的 2019 財年(2019 年 Q2 至 2020 年 Q1)報告，在今年第一季(2020 年 1 月至 3 月期間)，他們的智慧型手機在全球市場僅出貨 40 萬台，創下歷史新低。

根據 Sony 公布的 2019 財年報告，2019 財年的最後一季，也就是 2020 年 Q1 在全球智慧型手機僅出貨 40 萬部，低於原本預期的 70 萬部。也比去年同期下滑 63.7%，去年同期的手機出貨量為 110 萬部。以 2019 財年來說，Xperia 手機則是出貨 320 萬部，也低於整年預估的 350 萬部。

Sony 在 2 月份一口氣發表了三款新手機，其中包含預計在 5 月 20 日上市的 Xperia 10 II；此外還有具備 5G 高速傳輸功能(Sub-6)的 Xperia 1 II，以及同時支援 Sub-6 與mmWave 的 5G 雙模智慧手機 ─ Xperia PRO。Sony 首款在台計畫推出的 5G 手機 Xperia 10 II 預計在春季末推出。有沒有機會藉由 5G，為智慧型手機帶來更多市場契機，值得觀察。

相對於 Xperia 手機的業務表現相對不佳，Sony 旗下的 PS4 則是在 2019 財年中總共售出 1360 萬台，比原本預估的 1350 萬台略高。從開始出貨至今，PS4 已經累積出貨 1 億 1040 萬台，寫下驚人紀錄。今年 Sony 預計要在年底推出全新的 PS5，能否繼承 PS4 在市場上的佳績，並且讓 Sony 在整體財務表現上更為亮眼，備受期待。

(科技)